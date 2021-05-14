В Латвии ожидается прохладное и дождливое лето

В странах Балтии в нынешнем году ожидается прохладное и дождливое лето, прогнозирует американская компания AccuWeather.

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Согласно прогнозу, в Южной Европе усилится жара, волны жары затронут Центральную Европу, но они не дойдут до Северной Европы. Поэтому в странах Балтии, Скандинавии и Польше ожидается прохладное и дождливое лето.

В Северной Европе погодные условия будут часто определяться циклонами, которые будут блокировать потоки теплого воздуха и принесут осадки. Влажная земля еще сильнее снизит установление жаркой погоды: часть солнечной энергии будет уходить на испарение влаги, а не на нагрев воздуха.

Данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды свидетельствуют о том, что во второй половине мая и в июне температура воздуха в Латвии будет колебаться в пределах нормы, но часто будет опускаться ниже нормы. В ближайшие две недели ожидается много дождей, в июне количество осадков может быть близким к многолетнему среднему показателю.

По данным программы Еврокомиссии Copernicus о долгосрочных прогнозах из восьми разных источников, в Южной Европе лето будет более жарким и засушливым, чем обычно, тогда как в Скандинавии и регионе Балтийского моря температура воздуха и количество осадков будет близко к норме.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в 2020 и 2019 году средняя температура воздуха летом в Латвии была на один градус выше нормы. И в прошлом, и в позапрошлом году в Латвии был нетипично теплый июнь, но прохладный июль. По прогнозам, в нынешнем году июнь может быть прохладнее по сравнению с прошлым годом, а июль - теплее.