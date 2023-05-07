В Латвии пенсии по старости за прошлый год увеличились в среднем на 57 евро

Согласно данным Центрального статистического управления, в Латвии ежемесячно выплачиваемые пенсии по старости в прошлом году были в среднем на 57 евро выше, чем в 2021-м, и составили в среднем 450 евро.

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В 2021 году общие расходы на пенсии и пособия были на 229 миллионов евро выше, чем в предыдущем году. На пенсии приходится наибольшая доля расходов, или 71%. По сравнению с предыдущим годом пенсионные расходы выросли на 159 миллионов евро. В 2021 году расходы на пенсии по сравнению с валовым внутренним продуктом составили 0,3 процентных пункта, а пособия были на 0,1 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году.

В 2022 году количество получателей пенсии по старости уменьшилось на 0,4%, но размер ежемесячной выплачиваемой пенсии увеличился на 14,6%.

Ежемесячно выплачиваемые пенсии по старости в 2022 году были в среднем на 57 евро выше, чем в 2021 году, и достигли в среднем 450 евро.

Размер пенсии по старости, выплачиваемой мужчинам, в прошлом году был на 11,3% выше, чем женщинам. Мужчины чаще получали пенсию либо до 300 евро (17,4% мужчин; 11,8% женщин), либо свыше 500 евро (49,8% мужчин; 37,8%). Тогда как женщинам чаще назначались пенсии в размере от 300 до 500 евро (50,4% женщин и 32,8% мужчин).

ЦСУ также сообщает, что расходы на социальную защиту в 2021 году были на 1 млрд 183,1 млн евро больше, чем в 2020-м. В 2021 году расходы на здравоохранение увеличились на 37,9%, а пособия по болезни увеличились на 28,8% (312,5 млн евро).

Второй по величине рост расходов - на 37,2% - приходится на поддержку семьи и детей. В 2021 году государство выплатило из госбюджета единовременных пособий в размере 500 евро на каждого ребенка одному из родителей или лицу, воспитывающему ребенка, на общую сумму 187,9 млн евро за 375 900 детей.

В прошлом году расходы на поддержку в случае потери кормильца выросли на 30,9% и достигли 92,5 млн евро. В том числе 15,4 млн евро было выплачено за пособие, введенное с 1 января 2019 года супруге (или супругу) умершего пенсионера (в 2020 году в год этот показатель составил 12,4 млн евро).

В 2021 году пособия по безработице получили 76 300 человек, а расходы на пособия достигли 135,9 млн евро. Расходы на снижение социальной изоляции выросли на 25,1% и достигли 40,1 млн евро.

Расходы на социальную защиту, включая административные и прочие расходы, в прошлом году составили 19,1% ВВП, что на 1,7 процентных пункта больше, чем в 2020 году, когда они составляли 17,4%.

Сравнивая выплаты и пенсионные расходы в 2021 году от ВВП в странах Балтии с 2020 годом, в Латвии они увеличились на 1,8 процентных пункта - с 17,1% в 2020-м до 18,9% в 2021-му, в Литве они уменьшились на 1,6 п.п. (с 19,2% в 2020-м до 17,6% в 2021-м), а в Эстонии - снизились на 2,1 п.п. (с 18,9% в 2020-м до 16,8% в 2021-м).