В Латвии под санкции попали еще 28 объектов недвижимости

В понедельник, 14 марта, Судебная администрация отправила в суды запрос на заперт еще 28 объектов недвижимости. Они принадлежат юридическим лицам, но настоящие бенефициары – физические лица, которые находятся под санкциями.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министерство юстиции продолжает работу по выявлению связей между объектами недвижимости и людьми, попавшими под санкции, и, констатируя соответствия, направляет в суды информацию о запрете.

На прошлой неделе суды применили запрет на три объекта недвижимости, которые принадлежали двум людям, находящимся в санкционном списке.

Решение о запрете принимает суд. Соответствующая пометка вносится в земельную книгу. Запрет распространяется на закрепление прав собственности, прав на аренду или залог недвижимого имущества, прав на застройку.

Реагируя на российскую агрессию в Украине, продолжают вводиться новые санкции, и учреждения продолжают активно применять их, заявляет Министерство юстиции.