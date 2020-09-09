В Латвии подтверждено 11 новых случаев Covid-19, в Литве - 32, в Эстонии - 22

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2397 тестов на Covid-19, подтверждено 11 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Согласно данным эпидемиологов, трое заболевших являются контактными лицами больных Covid-19, четыре человека недавно вернулся из-за границы (России, Эстония и Франция). Источник заболевания еще 4 пациентов выясняется.

Во вторник госпитализировано два пациента. В больницах в настоящее время находятся девять пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести. Из стационаров выписано 209 человек.

С начала пандемии в Латвии сделано 270 097 тестов на Covid-19, выявлено 1443 случая заболевания. 1234 человека выздоровели, 35 человек скончались.

Одновременно в Литве подтверждено 32 новых случая заболевания Covid-19, а в Эстонии - 22.

Уровень заболеваемости в Эстонии за последние 14 дней составляет 20,62 на 100 000 населения. В Таллине на 100 000 жителей приходится 31,5 случая Covid-19.

По состоянию на утро среды в Эстонии в госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 7 пациентам, на искусственной вентиляции легких находился один пациент, сообщает агентство LETA.

В Литве сейчас коронавирусом больны 1056 человек, и, по подсчетам BNS, это самое большое число больных коронавирусом одновременно, зарегистрированное в Литве. Прежний рекорд одновременного числа больных (1048), по данным Реестрового центра, был зафиксирован 20 апреля.