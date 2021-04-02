За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 587 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, один — от 50 до 59 лет, один — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 1912 человек с Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 17 046 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 103 588 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 370,3 случаев на 100 000 человек.