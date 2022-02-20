В Латвии подтверждено 6 776 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек

В минувшие сутки в Латвии подтверждено 6 776 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 9 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2 530 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4 246 были вакцинированы.

Среди умерших шестеро не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, три человека были привиты.

Среди умерших один человек входил в возрастную группу 20-29 лет, один в группу 70 — 79 лет, семеро в группу 80-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения незначительно снизился: с 7199,2 до 7175 случаев. Эксперты отмечают, что сейчас достигнут "потолок" возможностей тестирования, поэтому существенный рост заболеваемости уже не наблюдается, однако в реальности она может быть выше официальной.

Кумулятивный показатель заболеваемости за семь дней снизился с 3609,5 до 3556 случаев на 100 000 населения.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 585 944 жителей Латвии.