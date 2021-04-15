За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 643 новых случая Covid-19, скончались 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, пять — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 2030 человек с Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 17 233 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 109 731 человека.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 352,8 случая на 100 000 человек.