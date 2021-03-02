В Латвии подтверждено 645 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 645 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Среди умерших один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, четыре — от 70 до 79 лет, девять — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

В понедельник сделано 14 225 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 87 103 человек, умер 1638 человек.

В понедельник госпитализированы 84 пациента с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Общее число госпитализированных пациентов с коронавирусом составляет 787 человек. У 710 пациентов заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 77 — в тяжелой.

За прошедшие сутки из стационаров выписаны 93 больных Covid-19, в том числе шесть человек переведены в другие лечебные учреждения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

39

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии