За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 666 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, один — от 90 до 99 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 1986 человек с Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 16 852 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 107 240 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 342 случая на 100 000 человек.