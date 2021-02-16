В Латвии подтверждено 713 новых случаев Covid-19, скончались 18 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 713 новых случаев Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 35 до 40 лет, три — от 60 до 65 лет, семь — от 70 до 80 лет, четыре — от 80 до 90 лет, три — от 90 до 100 лет.

В понедельник сделано 12 908 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 77 697 человек, умерли 1476 человек.

В понедельник в стационары доставлены 88 пациентов с Covid-19, в том числе трое переведены из других отделений, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В целом в больницах в настоящее время находятся 917 больных Covid-19. У 837 пациентов заболевание средней тяжести, 80 человека — в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки было выписано 93 пациента с коронавирусом, в том числе три человека переведены в другие медучреждения.

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