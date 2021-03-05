В Латвии подтверждено 746 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек
Foto: Imago/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 746 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Среди умерших два пациента в возрастной группе от 50 до 59 лет, три — от 60 до 69 лет, четыре — от 70 до 79 лет, пять — от 80 до 89 лет.

В среду сделано 15 923 теста на Covid-19, доля положительных результатов — 4,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 89 414 человек, умерло 1680 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 491,4 случая на 100 000 населения.

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