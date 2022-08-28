В Латвии популярны и неконтролируемы манипуляции с эко-технологиями двигателя автомобиля

В Латвии процветает бизнес, предлагающий различные виды манипуляций для дизельных двигателей с отключением встроенным экотехнологий, направленных на снижение вредного объемa эмиссии, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

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Теоретически помехи могут помешать автомобилю пройти техническое обследование, но в большинстве случаев это не является проблемой, поскольку способность нынешних тестов обнаруживать изменения довольно ограничена.

Дизельный сажевый фильтр (DPF), помогающий очищать выхлопные газы от выбросов, уже более десяти лет является требованием определенного экологического стандарта (ЕВРО-4, ЕВРО-5, ЕВРО-6) для двигателей. Если Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) обнаружит, что в автомобиле отсутствует такой фильтр, то техосмотр пройти нельзя.

Во время телефонного звонка в одну из автомастерских, которые предлагают вырезать сажевый фильтр, там обещают, что на названную модель автомобиля будет вырезан сажевый фильтр примерно за 200 евро, причем это сделают так, что никто ничего не заметит, даже при техосмотре. Подобные обещания дают и другие поставщики услуг.

Судя по широкому предложению, вырезание сажевого фильтра пользуется спросом. Замена этой детали обойдется автоводителю намного дороже, поэтому в этих расчетах забота о климате остается на втором плане.

Для новых транспортных средств, включая грузовики и тракторы, вредность выбросов дополнительно снижают специальными веществами — распылением AdBlue в выхлопной системе. На каждые сто литров топлива уходит от двух до восьми литров AdBlue. Если заниматься, например, бизнесом на транспорте или использовать спецтехнику, получаются значительные расходы.

Однако и в этом случае нет недостатка в предложениях переделать эту систему так, чтобы реагент не приходилось заливать, и чтобы не загорались сигнальные лампочки.

Из телефонного разговора с "Autochip.lv":

"Сервис: программирование системы AdBlue не влияет на прохождение техосмотра, делаем так, чтобы там все было в порядке, и выдаем гарантийный талон на сделанную работу".

"de facto": Это значит, что банковской картой тоже можно расплачиваться?"

Сервис: Можно, да!"

Из телефонного разговора с SIA "Turbomarket":

"Сервис: "Если смотреть и не знать, что там запрограммировано, тогда выглядит, что все работает. Технически, когда они присоединятся, пойдут все данные, все номера… абсолютно все будет работать, но в основном все отключено, и вам больше не нужно будет добавлять AdBlue".

Директор Департамента услуг общественного транспорта Министерства сообщения Анния Новикова подчеркивает, что предоставление такой услуги не является легальным: "Конечно, это не разрешено законом. Эти вещи нигде в нормативных актах не определены как мера, которую можно делать, фактически это манипулирование техническими параметрами".

Однако, судя по предложениям, сейчас в Латвии борьбой с этим нелегальным бизнесом никто не занимается. Чаще всего одни и те же автосервисы предлагают отключить обе вышеупомянутые эко-технологии, встроенные в машину. Есть предложения специально для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. И даже показывают готовый продукт — когда, для кого и какие системы отключены.

"Ну, конечно, с точки зрения CSDD, такой бизнес незаконен, его нельзя делать. В такой системе выпуска отработавших газов при техническом осмотре она должна оцениваться отрицательной оценкой, соответственно, двойкой или тройкой. И в таком случае техосмотр автомобилю не пройти", — говрит начальник технического отдела CSDD Янис Лиепиньш.

За последние два года значительно чаще в CSDD выявляют проблемы в системе выпуска отработавших газов — на их долю приходится до восьми процентов всех обнаруживаемых дефектов. Но чтобы обнаружить, что сажевый фильтр вырезан (если это не видно визуально), требуется специальное оборудование, которое пока экспериментально. В Латвии всего один такой прибор. Он может обнаружить многочисленные более мелкие частицы в выхлопных газах, которые обычно должен задерживать сажевый фильтр.

"На данный момент эти приборы являются опытными, устройства изготавливаются. В CSDD после покупки экспериментального оборудования уже проведено несколько измерений. По нашим показателям, в 3-5% автомобилях проведились какие-либо манипуляции", — сообщил Лиепиньш.

Эти устройства могут появиться на всех инспекционных станциях, а измерение может стать обязательным с 2025 года. Эту проверку должны будут пройти транспортные средства, имеющие двигатели стандарта EURO5 и EURO6. Но это это не станет препятствием для попыток взлома системы, требующей добавления AdBlue. То, как работает система по-настоящему, можно измерить только при определенной нагрузке.

Несмотря на это, несколько стран ЕС, включая Германию и Польшу, пытаются бороться нынешними средствами. В некоторых случаях даже разбирают транспортные средства, чтобы обнаружить манипуляции.

"В тот момент, когда Польша очень крепко взяла быка за рога, мы тоже почувствовали изменения: те, кто, возможно, никогда раньше не интересовался AdBlue, теперь интересуются им", - заметил Ричардс Андерсонс, председатель правления CrossChem.

По данным CrossChem, не работает система у пятой части (20%) транспорта до двух лет, у 60% - в возрасте до пяти лет. А если транспортное средство старше шести лет, то система будет отключена в 90% случаев.

Так, в Германии, Австрии или Великобритании, если водитель уличен в использовании транспортного средства с отключенными системами снижения выбросов, его штраф может превысить тысячу евро. В Латвии, у автовладельца в худшем случае есть риск просто не пройти техосмотр, дополнительных штрафов не предусмотрено.

"По-моему, не всегда надо наказывать людей. Самое главное, на мой взгляд, получить это оборудование как можно скорее, чтобы люди уже не были бы заинтересованы в махинациях", - отмечает Янис Лиепиньш.

Не исключено, что в сентябре CSDD обсудит эту проблему. В Министерстве сообщения подчеркивают, что уже сейчас эта услуга автосервисов не является легальной. Не исключено, что решение будут искать в сотрудничестве с другими учрежденими, в том числе со Службой госдоходов и Госполицией, также осуществляющих контроль в транспортных компаниях.