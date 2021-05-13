В Латвии появилась своя потенциально опасная мутация коронавируса
Foto: LETA

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) обнаружил в Латвии малоизученные и потенциально опасные штаммы коронавируса. Один из этих штаммов выявлен в Гулбене и не был ввезен, сообщил на заседании правительства эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На прошлой неделе в Латвии выявлены два специфических штамма вируса с большей способностью к распространению и более тяжелым течением заболевания. В одном случае обнаружен т.н. американский штамм B.1.1.429, еще в одном — штамм B.1.525 с мутацией E484K.

Как сообщил Перевощиков, штамм B.1.525 был завезен человеком, который, скорее всего, заразился в США. В свою очередь штамм B.1.1.429 выявлен в Гулбене и не был ввезен.

Представитель SPKC отметил, что в Латвии в настоящее время доминирует британский штамм коронавируса, который выявляется в 87% случаев.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

21

Source

LETA

Tags

Юрий Перевощиков SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Гулбене
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"