В Латвии появились первые таксисты из числа украинских беженцев
Foto: LETA

Автотранспортная дирекция зарегистрировала первых жителей Украины в регистре таксистов. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Дирекции Зане Плоне.

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Она отметила, что первые два жителя Украины были занесены в регистр в пятницу.

"Жителям Украины, бежавшим из Украины из-за войны, развязанной Россией, предоставляется возможность работать водителями такси на территории Латвии без знания государственного языка", — пояснила глава правления Автотранспортной инспекции Кристианс Годиньш.

Он также призвал жителей отнестись с пониманием, если эти водители не сразу поймут, что говорят пассажиры и не смогут ответить на латышском языке. Также Годиньш попросил латвийцев быть отзывчивыми, чтобы то время, которое украинцы проведут вдали от дома, не стало бы для них тяжким бременем.

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