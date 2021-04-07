В Латвии появились завозные случаи Covid-19 из Египта

За прошедшие три недели чаще всего Covid-19 в Латвию завозили люди, прибывшие из Германии, Швеции и Украины. В топе стран появился и Египет, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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“Число людей, заразившихся Covid-19 за границей, остается относительно низким, однако уже третью неделю эта тенденция усугубляется”, - сообщил Перевощиков.

Всего за три недели в Латвию были завезены 75 случаев Covid-19. 12 больных прибыли из Германии, 11 - из Швеции, 10 - из Украины, девять - из Эстонии, восемь из Литвы и семь больных приехали из Египта.