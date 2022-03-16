В Латвии появился телефон кризисной поддержки на украинском языке
Foto: Pixabay

Высшая школа Riseba в сотрудничестве с Bite Latvija открыла телефон кризисного консультирования на украинском языке для беженцев из Украины, сообщили в Bite Latvija.

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Кризисный телефон предназначен для оказания психологической и информационной поддержки, его номер +371 20900209. В настоящее время линию обслуживают пять обученных консультантов, но ожидается, что их число увеличится до 20.

Телефонная линия — часть инициативы школы Riseba "Латвийская сеть психологической поддержки для украинцев". Ее цель — оказать психологическую поддержку украинским беженцам и латвийцам, которые помогают жителям Украины.

На кризисной линии будут работать студенты-психологи из Украины, которых будут обучать и поддерживать преподаватели Riseba и другие психологи. Riseba также обеспечит обучение кризисному вмешательству всем говорящим по-украински студентам-психологам. Им также будет предоставлена стипендия в сотрудничестве с Фондом развития Рижского технического университета.

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