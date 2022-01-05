В Латвии появится филиал центра размещения беженцев
Foto: Publicitātes attēli

Здание бывшей школы-интерната в волости Лиепнас Алуксненского края переделают в филиал центра размещения беженцев. Об этом агентству LETA рассказали в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии.

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Дума Алуксненского края решила на четыре года передать здание бывшего интерната в безвозмездное пользование Национальному агентству безопасности. Здание планируется использовать в том случае, если центр "Муцениеки" будет переполнен. В Лиепненском филиале можно будет разместить до 250 человек.

Для того, чтобы обеспечить работу филиала, в самоуправлении появятся новые рабочие места: водители, круглосуточные дежурные и другой персонал. Как и центр размещения беженцев в Муцениеки, новый филиал будет окружен забором и круглосуточно охраняться.

Ожидается, что здание адаптируют под нужды филиала к концу 2022 года, на это уйдет примерно 700 тысяч евро из фонда Европейского Союза.

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