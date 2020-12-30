В Латвии появится коммерческий общественный транспорт и единая система билетов

30 декабря вступают в силу изменения в законе об услугах общественного транспорта. В новом году будут два важных изменения — будет создана единая система билетов и скидок и появятся коммерческие маршруты. Кроме того, в малонаселенных местах появится бесплатный общественный транспорт, сообщает пресс-служба Дирекции автотранспорта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сейчас идет работа над единой системой билетов. Когда она будет готова, билет на любую поездку на любом транспорте можно будет купить в любом месте, где продаются билеты, а также в интернете. Кроме того, можно будет покупать билеты с пересадкой на другой автобус или поезд.

Скидки на все поездки предусмотрены для инвалидов I и II группы, политрепрессированных, сирот и многодетных семей. Их можно будет получить, регистрируя поездку с помощью электронного средства идентификации личности. В городском транспорте, как и раньше, можно будет использовать те средства идентификации, которые приняты в данном самоуправлении — банковскую карту, е-талон, Карту резекненца и т. п. В единой базе данных будет информация о том, какие скидки полагаются каждому пассажиру.

В течение 2021 года должны появиться полностью коммерческие маршруты. Цены на них будет регулировать перевозчик, а не государство. В случае, если маршрут не окупается, это будет риск самого перевозчика, и из бюджета убыточные рейсы компенсироваться не будут. Остановки и расписания также будут зоной ответственности коммерческого предприятия, государство будет контролировать только соответствие стандартам качества. Предполагается, что коммерческие маршруты будут дублировать маршруты поездов: Рига-Елгава, Рига-Огре, Рига-Олайне, Рига-Сигулда, Рига-Даугавпилс, Рига-Яункемери, Рига-Слока, Рига-Саласпилс.

Появится также несколько бесплатных маршрутов в тех местах, где плотность население менее четырех жителей на квадратный километр.

В нормативных актах впервые появилась норма, регулирующая минимальное количество рейсов на определенном маршруте. В рабочий день в городе, где количество жителей превышает 5000 человек, между центром и другими частями города должно ходить минимум восемь рейсов в день, а между административным центром и поселками — минимум четыре рейса.