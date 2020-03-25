В Латвии примерно 100 человек в день за свои деньги сдают анализы на Covid-19

В Латвии ежедневно примерно 100 человек за свой счет сдают анализы на коронавирус Covid-19, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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По словам специалиста, за свой счет тестирование проходят люди, которые были за границей, но у них нет симптомов, а также люди с обратной ситуацией: они не были за границей, но у них появились характерные для Covid-19 симптомы.

"Сегодня мы видим, что как минимум у семи человек подтвердилось наличие Covid-19 благодаря тому, что они сдали анализ по собственной инициативе и за свой счет", - сказал представитель ЦПКЗ.

Как отметил Перевощиков, постепенно расширяется круг лиц, тестирование которых проводится за счет государства.

"Мы будет исследовать все больше заболевших, как по клиническим индикациям без связи с путешествиями, так и работников спасательных служб, у которых присутствует повышенный риск из контактов с большим числом людей", - сказал специалист.

По его словам, из 100 людей с подозрением на Covid-19 болезнь констатируется у двух-трех человек, и эта статистика достаточно стабильна.

Из всех стран Балтии Латвия проводит больше всего тестов на Covid-19. В период с 29 января по 25 марта в Латвии сделано 9796 анализов на Covid-19.