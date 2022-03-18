В Латвии продают бункер 70-х годов для спасения важных персон от атомной войны

На портале ss.lv опубликовано объявление о продаже бункера, пишет nra.lv. Помещение площадью в 160 квадратных метров было построено в 70 годы для спасения особо важных персон в случае ядерной войны.

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Бункер находится недалеко от Лиепаи, в городе Гробиня. Владелец бункера, опубликовавший объявление, рассчитывал, что помещение можно будет использовать в качестве уникального туристического объекта.

Целью бункера было защитить стратегически важных персон в случае ядерной атаки. В помещениях сохранилась историческая вентиляция с воздушными фильтрами. Бункер построен из железобетонных стен толщиной в 40-60 сантиметров.

Уже в наше время в помещении проведено электричество, имеется заключение технического обследования, первоначальный эскизный проект и ​​смета на ремонтные работы.

На данный момент объявление неактивно.