В Латвии продолжает снижаться кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19
Foto: F64

Во вторник, 22 июня в Латвии подтверждено 102 новых случаев Covid-19, данных об умерших нет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Двухнедельный кумулятивный показатель продолжает снижаться. В понедельник, 21 июня, он с осени прошлого года впервые опустился ниже 100 случаев на 100 тыс. жителей, составив 96,7 случая на 100 тыс. жителей. Во вторник показатель опустился до 89,2 случая на 100 тыс. жителей.

Во вторник сделано 5829 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 137 077 человек, скончались 2497 пациентов с Covid-19.

Число пациентов с диагнозом Covid-19, находящихся в больницах, во вторник составило 168 человек. В больницах страны впервые с октября 2020 года лечение от коронавируса проходят менее 200 человек.

Во вторник в больницах существенно снизилось число пациентов с коронавирусом. За сутки было выписано 53 пациента, тогда как число поступивших пациентов составило только 12 человек. У 128 пациентов болезнь протекает в среднетяжелой форме, 40 человек находятся в тяжелом состоянии.

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