В Латвии продолжает снижаться заболеваемость гриппом
Foto: Shutterstock

На прошлой неделе (30 января — 5 февраля) заболеваемость гриппом в Латвии продолжала снижаться, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На прошлой неделе зарегистрировано 375 случаев гриппа на 100 тысяч жителей, тогда как неделей ранее — 429,4 случая.

Самая высокая заболеваемость гриппом наблюдается среди детей 5-14 лет, а больше всего болеют жители Даугавпилса, Риги, Екабпилса и Вентспилса.

Согласно данным SPKC, немного выросло количество пациентов, обратившихся в амбулаторные медицинские учреждения с острыми инфекциями верхних дыхательных путей — 1544, или в среднем 2046,1 на 100 000 жителей по сравнению с 1515 пациентами неделей ранее.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие