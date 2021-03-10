В Латвии проходит день судебных исполнителей с бесплатными консультациями
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Сегодня по всей Латвии пройдет ежегодный день судебных исполнителей, во время которого люди смогут бесплатно получить консультации по вопросам, связанным с взысканием денег с должников, рассказала представитель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Байба Литвина.

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По словам председателя совета Иветы Круки, арест денег на банковском счете — один из самых частых случаев, который вызывает множество вопросов у должников. В том числе люди спрашивают, почему не сохраняется доступ к определенным пособиям, почему судебный исполнитель не может сам проверять в различных базах данных, какие суммы получает должник каждый месяц.

"В последние несколько недель очень актуален вопрос получения единовременного семейного пособия по Covid-19 в размере 500 евро на каждого ребенка в ситуации, когда есть долговые обязательства. Люди смогут получить ответы на все эти и другие вопросы о процессе взыскания", — сказала Крука.

Консультации будут предоставляться с 9 до 17 часов.

Их можно получить по телефонам 67290005, 67294005, по электронной почте tidienas@lzti.lv, через WhatsApp, написав на номер телефона 27840355, а также на страничке Латвийского совета присяжных судебных исполнителей в Facebook.

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LETA

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