В Латвии проходят мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

В воскресенье, 14 июня в Риге и регионах Латвии проходят мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида.

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В 13 часов председатель Сейма Инара Мурниеце и члены президиума возложат цветы к памятнику Свободы.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы приглашает в этот день прослушать онлайн-концерт оркестра "Riga" и посмотреть документальный фильм Ромуалда Пипарса "Город солнца".

В этом году организованных памятных мероприятий в Риге не проходит, но люди могут в индивидуальном порядке возложить цветы к месту памяти на железнодорожной станции Шкиротава или к памятнику Свободы.

В 14.30 состоится минута памяти у железнодорожной станции Гулбене, а в 16 часов на кладбище Литене. В мероприятиях примут участие министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш, председатель Гулбенской думы Нормунд Аудзишс, репрессированные, представители НВС, Земессардзе и населения.

Памятные мероприятия пройдут также в Елгаве, Екабпилсе, Талси, Салдусе, Лиепае и других городах.

В ночь с 13 на 14 июня 1941 года были проведены массовые депортации жителей Латвии, которые вывозились на поселение в Сибирь, Дальний Восток и на Крайний Север. В целом было депортировано более 15 000 человек.