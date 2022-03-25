В Латвии пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

В память о депортации жителей Латвии в Сибирь и другие отдаленные районы Советского Союза 25 марта 1949 года сегодня по всей Латвии пройдут мероприятия, посвященные жертвам коммунистического геноцида.

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В Тукумсе мероприятие памяти жертв коммунистического геноцида назначено на 16:00 в мемориальном комплексе у станции "Тукумс II".

В Добеле оно пройдет с 12 до 15 на Добельском железнодорожном вокзале, у мемориального камня.

В Бауске — в 16:30 у мемориального ансамбля на бульваре Бривибас.

В Елгаве — в 13:00 в Святой роще.

В Резекне в кафедральном соборе Сердца Иисуса в 10:00 начнется поминальное богослужение.

В Кулдиге мемориальное мероприятие назначено на 11:00 часов у мемориального камня на улице Петера.

В 16:00 желающие отдать дань памяти погибшим в репрессиях соберутся на Валмиерском железнодорожном вокзале.

В 13:00 начнется мероприятие на Салдусском железнодорожном вокзале.

В Гулбене памятное мероприятие состоится в 12:00 на железнодорожном вокзале, а в 19:00 все желающие приглашаются поставить свечи там же у памятника жертвам репрессий.

Алуксне: 10:00 у Образа Матери, затем на Алуксненском Большом кладбище.

Цесис: 13:00 на площади Пилс, 9.

Памятные мероприятия пройдут и в ряде других городов Латвии.

25 марта 1949 года произошла депортация 44 тысяч жителей Латвии в Сибирь и другие отдаленные районы Советского Союза. В общее число депортированных вошли 3369 детей в возрасте до 7 лет и 7621 ребенок в возрасте до 16 лет. Целью депортации было уничтожение экономически сильных крестьянских хозяйств и подавление сопротивления населения.

Сегодня на зданиях должен быть установлен национальный флаг с траурной лентой.