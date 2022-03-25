В Латвии пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

В память о депортации жителей Латвии в Сибирь и другие отдаленные районы Советского Союза 25 марта 1949 года сегодня по всей Латвии пройдут мероприятия, посвященные жертвам коммунистического геноцида.
В Тукумсе мероприятие памяти жертв коммунистического геноцида назначено на 16:00 в мемориальном комплексе у станции "Тукумс II".
В Добеле оно пройдет с 12 до 15 на Добельском железнодорожном вокзале, у мемориального камня.
В Бауске — в 16:30 у мемориального ансамбля на бульваре Бривибас.
В Елгаве — в 13:00 в Святой роще.
В Резекне в кафедральном соборе Сердца Иисуса в 10:00 начнется поминальное богослужение.
В Кулдиге мемориальное мероприятие назначено на 11:00 часов у мемориального камня на улице Петера.
В 16:00 желающие отдать дань памяти погибшим в репрессиях соберутся на Валмиерском железнодорожном вокзале.
В 13:00 начнется мероприятие на Салдусском железнодорожном вокзале.
В Гулбене памятное мероприятие состоится в 12:00 на железнодорожном вокзале, а в 19:00 все желающие приглашаются поставить свечи там же у памятника жертвам репрессий.
Алуксне: 10:00 у Образа Матери, затем на Алуксненском Большом кладбище.
Цесис: 13:00 на площади Пилс, 9.
Памятные мероприятия пройдут и в ряде других городов Латвии.
25 марта 1949 года произошла депортация 44 тысяч жителей Латвии в Сибирь и другие отдаленные районы Советского Союза. В общее число депортированных вошли 3369 детей в возрасте до 7 лет и 7621 ребенок в возрасте до 16 лет. Целью депортации было уничтожение экономически сильных крестьянских хозяйств и подавление сопротивления населения.
Сегодня на зданиях должен быть установлен национальный флаг с траурной лентой.