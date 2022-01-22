В Латвии провакцинировано 80% взрослых, ревакцинированных - около 27%

К настоящему времени среди совершеннолетних жителей Латвии вакцинацию от Covid-19 завершили около 80%, ревакцинировались - около 27%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как минимум первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 1,05 млн человек (55,7% населения страны), две дозы - около 997 000, а еще около 285 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз. Таким образом, общее количество завершивших процесс вакцинации составляет 1,282 млн человек, или 68,1% населения страны.

Ревакцинацию в Латвии прошли уже около 405 000 человек, или 21,5% населения.

Среди взрослых жителей страны по крайней мере первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 63%, завершили процесс вакцинации - около 80%, ревакцинировались - около 27%.

21 января прививки от Covid-19 сделали 7196 человек, в том числе первую - 583, завершили процесс вакцинации - 367, в том числе 120 привились вакциной Johnson&Johnson. Бустерную вакцинацию прошли 6246 человек.

На этой неделе за пять рабочих дней привились около 42 000 человек, или примерно по 8300 в день. В последние недели темпы вакцинации в Латвии снижаются: в первую неделю января в среднем прививалось более 10 000 человек в день, во вторую - чуть более 9000 человек.

Темпы вакцинации поддерживаются бустерной вакцинацией, которая на этой неделе составила 82% общего объема, тогда как первые прививки - всего 8%.