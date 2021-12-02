В Латвии проверяют первые образцы коронавируса, похожего на “Омикрон”
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Латвийской лаборатории начали секвенирование восьми подозрительных образцов вируса Covid-19 — у них обнаружены мутации, характерные новому штамму коронавируса "Омикрон". Об этом сообщили в передаче Латвийского телевидения Panorāma.

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Пока что невозможно сказать, действительно ли "Омикрон" прибыл в Латвию. Беспокойство вызывают только две-три мутации, обнаруженные в образцах, но они характерны также и для "альфа" варианта коронавируса, объяснил руководитель Национальной справочной лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы Сергей Никишин.

Узнать, есть ли "Омикрон" среди подозрительных образцов, можно будет через четыре-пять дней, сказал Никишин.

По словам эксперта, с тех пор, как неделю назад обнаружили новый штамм "Омикрон", не появилось достаточно информации о том, можно ли считать его более опасным и заразным. Опасения вызывает большое количество мутаций в новом штамме — это может говорить об отличающемся течении болезни и влиять на эффективность доступных вакцин.

Несмотря на то, что штамм "Омикрон" быстро стал доминирующим в Южной Африке, нельзя заявлять, что то же самое произойдет в Европе, добавил Никишин.

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пандемия Covid-19
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