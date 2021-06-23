В Латвии проживают 9871 Лига и 48 311 Янисов

Сегодня и завтра, когда в Латвии отмечается праздник Лиго и Янов день, именины отмечают 9871 Лига и 48 311 Янисов, свидетельствуют данные регистра населения Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).

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В этом году в Латвии родились 63 Яниса и девять Лиг.

Данные из архива агентства ЛЕТА показывают, что количество Янисов за год немного уменьшилось, а количество Лиг увеличилось. В прошлом году именины отметили 9918 Лиг и 49 456 Янисов. В прошлом году родились 53 Яниса и семь Лиг.

Количество девочек по имени Лига в Латвии в этом веке достаточно стабильно, но Янисами родители начали называть детей значительно реже.

В 2018 году в Латвии было зарегистрировано 51 549 Янисов и 10 012 Лиг, в 2013 году - 57 235 Янисов и 10 501 Лига, в 2009 году - 61 758 Янисов и 10 806 Лиг, а в 2004 году - 67 244 Яниса и 10 672 Лиги.