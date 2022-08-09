В Латвии проживают более 36 000 беженцев из Украины

С начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано 36 369 украинцев, а 30 920 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство, свидетельствуют последние данные от Министерства внутренних дел (МВД).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В свою очередь, размещение через муниципальные Комиссии гражданской обороны было обеспечено 12 452 гражданам Украины. Это значит, что остальные беженцы сами нашли жилье или же проживают у друзей и родителей, пояснили в МВД.

Среди беженцев из Украины 46% составляют женщины и 22% мужчины. Тем временем, 32% беженцев — это дети, абсолютное большинство из которых в возрасте от двух до 17 лет.

С актуальной информацией от МВД о беженцах на закрытом заседании во вторник, 9 августа ознакомилось правительство.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи с жильем, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления госучреждений.

В конце июля правительство приняло поправки к правилам об оказании первичной поддержки мирным жителям Украины, которые предусматривают увеличение срока покрытия расходов на размещение беженцев до 60 дней.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.