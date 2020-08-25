В Латвии пять новых случаев Covid-19, их происхождение пока неясно

За прошедшие сутки были проведены 2130 анализов на ковид и пять результатов оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Специалисты ЦПКЗ проводят эпидемиологическое расследование и связались с больными, чтобы выяснить дополнительную информацию.

В понедельник в больницы не поступали новые больные ковидом. Сейчас в стационарах лечатся четыре пациента, а выписаны 203.

С начала эпидемии проведены 240 533 анализов на ковид, 1342 человека заболели, 1135 выздоровели. 33 человека умерли.