В Латвии растет уровень безработицы среди молодых людей

Под влиянием пандемии в Латвии уровень безработицы среди молодых людей в возрасте 25-34 лет без среднего образования вырос на шесть процентных пунктов и был выше, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Такие данные приведены в докладе ОЭСР об образовании Education at a Glance 2021.

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Влияние пандемии Covid-19 вызывает озабоченность по поводу перспектив молодых людей, особенно тех, кто рано бросает учебу. В Латвии уровень безработицы среди взрослых в возрасте 25-34 лет без среднего образования в 2020 году составил 19,7%, что на шесть процентных пунктов больше, чем в предыдущем году.

Этоболее высокий рост, чем в среднем по ОЭСР, где уровень безработицы среди молодых людей 25-34 лет (15,1%) в 2020 году, был на два процентных пункта выше, чем в 2019 году.

Лучшие результаты показали Индонезия, Мексика, Корея, Израиль, Исландия, Великобритания, Нидерланды и США. Хотя уровень безработицы среди молодежи без среднего образования в Эстонии немного вырос по сравнению с 2019 годом, это по-прежнему лучший результат среди всех стран Балтии, а также один из лучших результатов в среднем по странам ОЭСР. В свою очередь, ситуация в Литве хуже всего среди стран Балтии — среди 38 стран ОЭСР Литва занимает 34-е место.

Несмотря на влияние коронавируса на занятость, доля молодых людей, не работающих или не получающих образование, в возрастной группе 18–24 лет в Латвии существенно не изменилась, как и в большинстве стран ОЭСР и стран-партнеров.

В то же время количество взрослых, участвующих в формальном или неформальном образовании и обучении, снизилось в среднем на 27% в период между вторым кварталом 2019 года и вторым кварталом 2020 года. Участие взрослых в формальном или неформальном образовании снизилось на 44% в этот период в Латвии из-за ограничений и прекращения очного обучения. Однако данные показывают, что в третьем и четвертом кварталах 2020 года участие взрослых в формальном и неформальном образовании в Латвии снова увеличилось.

Несмотря на влияние кризиса на занятость, в первый год пандемии Covid-19 доля безработных и не получающих образование молодых людей в возрастной группе 18-24 лет в большинстве стран ОЭСР существенно не увеличилась. В среднем доля молодых людей в возрасте 18-24 лет, которые не работают или не учатся в странах ОЭСР, увеличилась с 14,4% в 2019 году до 16,1% в 2020 году. В Латвии доля молодых людей в возрасте 18-24 лет, которые не работают и не учатся, составляла 10,9% в 2019 году, а в 2020 году снизилась до 10,7%.

Данные ОЭСР показывают, что пандемия Covid-19 во многих странах мира в этом году продолжает создавать препятствия для получения очного образования. В соответствии с выводами экспертов ОЭСР, с начала 2020 года до середины мая этого года были периоды, когда школы полностью закрывались в 37 странах ОЭСР и странах-партнерах. Количество дней, когда школы были полностью закрыты из-за пандемии, значительно варьируется.

По данным ОЭСР, дошкольные образовательные учреждения в Латвии не закрывались в период с 1 января 2020 года по 20 мая этого года. Начальные школы были полностью закрыты на 67 дней, основные школы — на 74 дня и средние школы — на 105 дней. В странах ОЭСР в среднем продолжительность закрытия детских садов и школ на разных уровнях составляла 55, 78, 92 и 101 день.

Меньше всего школы были закрыты из-за пандемии в Новой Зеландии, Люксембурге, Норвегии и Нидерландах. Из стран Балтии Эстония держала свои школы закрытыми в течение самого короткого периода времени — чуть менее 100 дней, в то время как Литва действовала так же, как Латвия. Дольше всего — более 250 дней — школы были закрыты в Мексике.