В Латвии растет заболеваемость Covid-19: доля положительных тестов в четверг составила 31,1%

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1429 новых случаев Covid-19, один человек скончался. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
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Всего было проведено 4594 лабораторных анализов, доля положительных результатов — 31,1%.
Сообщается, что умерший человек был вакцинирован. Он относится к возрастной группе от 80 до 89 лет.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 856,7 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 921 974 жителей.
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