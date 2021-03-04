В Латвии регистрируется все меньше преступлений

В последние годы в Латвии постоянно сокращается количество зарегистрированных преступлений, свидетельствует отчет прокуратуры о работе в 2020 году. Об этом сообщает LETA.

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В 2020 году латвийские суды рассматривали дела в отношении 9019 человек, которые обвинялись в совершении 14 158 преступлений. В 2019 году эти показатели составили, соответственно, 9626 и 14 997, а в 2018-м — 10 041 и 14 666.

Прокуратура отмечает, что количество зарегистрированных в стране преступлений снижается с 2014 года — соответственно, сокращается и количество начатых уголовных процессов. В 2020 году было начато 36 756 уголовных процессов, в рамках которых прокуратура расследовала 38 767 преступных деяний.

Сокращение количества уголовных процессов, начатых в 2020 году, прокуратура объяснят как общим снижением уровня преступности, так и другими объективными показателями. В частности, следственные учреждения более тщательно оценивали основания для начала уголовного процесса. Свою роль сыграла и пандемия Covid-19, которая повлияла на своевременное проведение следственных и процессуальных действий.