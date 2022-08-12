В Латвии резко упал уровень смертности

За шесть месяцев 2022 года в Латвии зарегистрировано 15 719 смертей, что на 1 294 смертей или на 7,6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда был зафиксирован существенный прирост смертности. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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Самые высокие показатели смертности в этом году были зафиксированы в марте, когда умерли 2 968 человек, что на 10,1%, чем в марте прошлого года.

Уменьшилось также и количество новорожденных. В первом полугодии родилось 8 026 детей, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на то, что во втором квартале уровень смертности снизился, показатель остается высоким, в свою очередь, рождаемость по-прежнему почти наполовину меньше смертности. По данным ЦСУ, в 2022 году население Латвии уменьшилось на 7 700 человек.

По данным ЦСУ, в первом полугодии было зарегистрировано 4 272 браков, что на 531 брак или 14,2% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Однако допандемийный показатель до сих пор не достигнут — в первом полугодии 2019 года было заключено более 4,7 тыс. брачных союзов.

На 1 июля 2022 года, по предварительным данным, население Латвии составляло 1 896 100 жителей, что на 20,3 тысяч больше, чем по состоянию на 1 января 2022 года. Численность населения выросла из-за того, что беженцам из Украины присваивается статус постоянного жителя независимо от прожитых лет в стране. Данная практика применяется во всех странах Евросоюза, принимающих жителей Украины.

До 31 июля временную защиту Латвии получили 35,8 тысяч граждан Украины. Сколько из них остались жить, в Латвии будет оцениваться в начале 2023 года, после того, как ЦСУ получит данные со всех административных регистров.