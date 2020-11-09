В Латвии с сегодняшнего дня действует чрезвычайная ситуация и обширные ограничения

Для ограничения распространения Covid-19 с понедельника, 9 ноября, по 6 декабря в Латвии введена чрезвычайная ситуация, во время которой будет действовать ряд ограничений, свидетельствует решение правительства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Подробная и удобная инфографика по ограничениям - ЗДЕСЬ.

Во время чрезвычайной ситуации запрещены все очные публичные мероприятия, за исключением собраний, шествий и пикетов на открытом воздухе, в которых могут принимать участие не более 50 человек.

На частных мероприятиях разрешено присутствие не более 10 человек из не более чем двух домохозяйств. На похоронах одновременно могут присутствовать не более десяти человек, но они могут представлять более чем два домохозяйства.

Места проведения культурных мероприятий, выставок, религиозных действ и спортивных занятий должны начинать работу не ранее 6:00, а заканчивать не позже 20:00. Исключением являются спортивные центры, которые должны заканчивать работу не позднее 22:00.

На время чрезвычайных ситуации в Латвии запрещено также предоставление ряда связанных с развлечением и отдыхом услуг.

Решение правительства об объявлении чрезвычайной ситуации предусматривает, что на четыре недели в Латвии запрещено предоставление развлекательных услуг в барах, ночных клубах, на дискотеках, в аквапарках, саунах, спа, на катках, в игровых залах, местах для детских праздников, развлекательных центрах, батутных парках, детских игровых комнатах и комнатах по присмотру за детьми. Этот запрет не распространяется на отдых на природных тропах.

В местах общественного питания еду можно купить только навынос.

В выходные и праздничные дни во всех торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины, торгующие кормом для животных, книгами и прессой, гигиеническими и хозяйственными товарами. Также будут открыты места продажи телекоммуникационных товаров и услуг.

Вышеупомянутые ограничения в отношении предприятий общественного питания и торговых точек не распространяются на аэропорт "Рига", а также на предприятия общественного питания в дошкольных образовательных учреждениях, основных школах и в местах работы, если конкретные заведения общественного питания не являются общедоступными и в них не пересекаются группы лиц, которые в повседневной жизни не имеют контакта.

В торговых центрах необходимо обеспечивать по меньшей мере 10 кв.м на одного посетителя, обязательным является ношение масок. Маски нужно носить также на открытых рынках и в местах уличной торговли.

Правительство также решило временно запретить предоставление услуг красоты, услуг пирсинга и тату. Этот запрет не распространяется на парикмахерские, однако парикмахеры должны будут обеспечить предоставление услуг только по предварительной записи, на одного посетителя должно приходиться не менее 10 кв. м площади.

На время чрезвычайной ситуации запрещены все спортивные мероприятия, за исключением спортивных соревнований для взрослых спортсменов национальных сборных, включенных в календарь соревнований международных олимпийских спортивных федераций, если эти соревнования проводятся без зрителей. Ограничение также не распространяется на международные соревнования и соревнования высших лиг по командным видам спорта, в которых участвуют только взрослые профессиональные спортсмены.

Запрещены все любительские спортивные мероприятия. В период чрезвычайной ситуации запрещена также работа детских лагерей.

Спортивные тренировки можно организовывать на открытом воздухе, индивидуально или дистанционно. Группа для тренировок на открытом воздухе не должна превышать 10 человек, без учета спортивного персонала. Также при занятиях нельзя использовать раздевалки.

В помещении возможны индивидуальные занятия спортом, занятия в сопровождении одного тренера или занятия людей из одного домохозяйства. Между занимающимися спортом лицами необходимо соблюдать дистанцию 2 м, на одного человека должно приходиться не менее 10 кв. м пространства.

В период чрезвычайной ситуации ученики старших классов и студенты, освоение учебных программ которых не связано с практической деятельностью, продолжат учиться удаленно. Ученики 1-6-х классов продолжат очное обучение, будут открыты детские сады.

Освоение программ профессионального образования, усовершенствования навыков и неформального образования для взрослых будет обеспечиваться удаленно, кроме практической части программы, которую невозможно провести удаленно.

На время чрезвычайной ситуации запрещены очные репетиции любительских коллективов, за исключением индивидуальных репетиций или репетиций, в которых участвуют члены одного домохозяйства.

С сегодняшнего дня по 6 декабря работодатели обязаны обеспечить сотрудникам возможности удаленной работы, если специфика их деятельности это позволяет и у сотрудников есть возможность полноценно выполнять свои обязанности из дома.

Для очной работы сотрудников необходимо обеспечить индивидуальными средствами защиты. Также работодатель обязан ввести меры по ограничению распространения Covid-19 в коллективе, определив ответственное за соблюдение этих мер лицо.

Согласно закону, Кабинет Министров объявляет чрезвычайную ситуацию на определенный срок, но не более чем на три месяца. Чрезвычайная ситуация может быть отменена досрочно, если угроза предотвращена или устранена.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время чрезвычайной ситуации, предусмотрен штраф от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.