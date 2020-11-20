В Латвии с утра обледенели дороги

По сообщению ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC), в пятницу утром на многих дорогах Латвии образовалось обледенение, по этой причине затруднено движение автотранспорта.

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В частности, обледенела дорога Тинужи — Кокнесе, а также участок Даугавпилсского шоссе от Саласпилса до Плявиняс.

На региональных дорогах неблагоприятные условия для вождения возникли возле Гулбене (дороги, ведущие в Смилтене и Мадону), на Вентспилсском шоссе (от Усмы до Вентспилса).

На расчистку дорог направлены 21 единица спецтехники

Latvijas autoceļu uzturētājs. Водителей призывают соблюдать осторожность, соблюдать дистанцию, а также выбирать скоростной режим, согласно метеоусловиям.