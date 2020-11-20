В Латвии с утра обледенели дороги
Foto: DELFI

По сообщению ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC), в пятницу утром на многих дорогах Латвии образовалось обледенение, по этой причине затруднено движение автотранспорта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В частности, обледенела дорога Тинужи — Кокнесе, а также участок Даугавпилсского шоссе от Саласпилса до Плявиняс.

На региональных дорогах неблагоприятные условия для вождения возникли возле Гулбене (дороги, ведущие в Смилтене и Мадону), на Вентспилсском шоссе (от Усмы до Вентспилса).

На расчистку дорог направлены 21 единица спецтехники
Latvijas autoceļu uzturētājs. Водителей призывают соблюдать осторожность, соблюдать дистанцию, а также выбирать скоростной режим, согласно метеоусловиям.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
5 причин, почему именно сейчас – самое время начать подписывать документы в электронном виде
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Подписание документов – сколько стоит электронное подписание документов для предприятия?