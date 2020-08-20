В Латвии самая низкая заболеваемость Covid-19 в Евросоюзе
Foto: LETA

На данный момент заболеваемость Covid-19 в Латвии является самой низкой среди всех стран Евросоюза и Европейской Экономической зоны, сообщила в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Политик отметила, что на данный момент показатель заболеваемости коронавирусом в Латвии составляет 3,6 случая на каждые 100 000 жителей, тогда как даже в соседних Литве и Эстонии эта цифра значительно выше — 12, 5 и 7,1 случаев соответственно.

Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в Латвии с 17 августа разрешено собираться в помещениях до 1000 человек, а также смягчены ограничения для предприятий общественного питания, мест проведения культурных, спортивных, религиозных мероприятий.

Так, в заведениях общественного питания разрешено сидеть за одним столиком восьми посетителям вместо четырех, а для сидящих на террасах ограничений не имеется.

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