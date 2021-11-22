В Латвии скончался подросток с Covid-19: за сутки выявлено 349 новых случаев

За минувшие сутки в Латвии выявлено 349 новых случаев Covid-19, скончались 17 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 4 305 тестов, доля позитивных результатов — 8,1%. Из 349 заболевших большинство — 218 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 131 инфицированный прошел вакцинацию.

Среди скончавшихся — один пациент в возрасте от 10 до 19 лет, два — от 50 до 59 лет, четыре — от 60 до 69 лет, пять — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 15 человек не были вакцинированы, 2 — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 751.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 246 465 человек при населении в 1,89 млн человек.