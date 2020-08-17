В Латвии смягчены ограничения, связанные с Covid-19. Что можно и чего нельзя

С 17 августа разрешено собираться в помещениях до 1000 человек, а также смягчены ограничения для предприятий общественного питания, мест проведения культурных, спортивных, религиозных мероприятий, предусматривают принятые правительством поправки к мерам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

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Изменений относительно собраний на открытом воздухе не планируется — собираться по-прежнему можно до 3000 человек.

В заведениях общественного питания разрешено сидеть за одним столиком восьми посетителям вместо четырех, а для сидящих на террасах ограничений не будет.

Также заведениям общественного питания разрешено работать до 2 часов вместо полуночи, как и культурным, спортивным, религиозным учреждениям.

Площадь на одного посетителя в заведениях общественного питания уменьшена с 4 кв. м до 3 кв. м. Сохранится требование двухметровой дистанции между столиками.

Время работы развлекательных заведений, в том числе ночных клубов и дискотек, не изменится, так как эти заведения стали очагами заражения в других европейских странах. Поэтому они и в дальнейшем могут работать только до 24 часов.

Сохранено условие, что количество людей, собирающихся в одном месте, может составлять не более 50% от его заполняемости.