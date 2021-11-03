В Латвии снижается число людей, получающих первую дозу вакцины от Covid-19

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе существенно не отличается от прошлой недели, но доля людей, получающих первую прививку, уменьшается с каждым днем, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основании данных Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В понедельник на прошлой неделе 78,72% всех привившихся от Covid-19 получили первую вакцину. Во вторник на этой неделе первую вакцину получили 53,71% всех вакцинированных.

Во вторник в Латвии от Covid-19 было вакцинировано не менее 10 650 человек, в том числе 4030 человек получили первую дозу вакцины, 3970 человек - вторую, 960 человек - третью, а 1690 человек были привиты однократной вакциной Johnson&Johnson.

На прошлой неделе вакцинировались в среднем 11 292 человека в день, а ранее две недели подряд в среднем по 12 000 в день.

На сегодняшний день в Латвии введено 1 978 823 дозы вакцин против Covid-19, в том числе 939 884 человека получили первую дозу, а 1 024 969 человек завершили процесс вакцинации.