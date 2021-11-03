В Латвии снижается число людей, получающих первую дозу вакцины от Covid-19
Foto: LETA

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе существенно не отличается от прошлой недели, но доля людей, получающих первую прививку, уменьшается с каждым днем, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основании данных Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В понедельник на прошлой неделе 78,72% всех привившихся от Covid-19 получили первую вакцину. Во вторник на этой неделе первую вакцину получили 53,71% всех вакцинированных.

Во вторник в Латвии от Covid-19 было вакцинировано не менее 10 650 человек, в том числе 4030 человек получили первую дозу вакцины, 3970 человек - вторую, 960 человек - третью, а 1690 человек были привиты однократной вакциной Johnson&Johnson.

На прошлой неделе вакцинировались в среднем 11 292 человека в день, а ранее две недели подряд в среднем по 12 000 в день.

На сегодняшний день в Латвии введено 1 978 823 дозы вакцин против Covid-19, в том числе 939 884 человека получили первую дозу, а 1 024 969 человек завершили процесс вакцинации.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим