в Латвии снизилась заболеваемость гриппом
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За последнюю неделю заболеваемость гриппом в Латвии снизилась, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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На прошлой неделе к семейным врачам с гриппом обратились 129 пациентов. Уровень заболеваемости составил 191,1 случая на 100 000 населения, тогда как неделей ранее — 317,3 случая.

В Елгаве, Юрмале, Лиепае и Риге заболеваемость гриппом превышала 100 случаев на 100 000 жителей.

По поводу ОРВИ на прошлой неделе к семейным врачам обратились 786 пациентов, что составляет 1164,1 случая на 100 000 населения по сравнению с 1335,4 случаями неделей ранее.

Сообщается также о 29 госпитализированных больных гриппом.

Эпидемия гриппа была объявлена в Латвии 17 марта.

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