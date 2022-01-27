В Латвии снова выявлено более 9000 новых случаев Covid-19, умерли 18 человек

В среду, 26 января, в Латвии выявлено 9087 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 18 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 30-39 лет (один человек), 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (три человека), 80-89 лет (восемь человек), 90-99 лет (три человека). Одиннадцать были не привиты или не прошли курс вакцинации от коронавируса, семь человек были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 3239,9 до 3584,4 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 3652 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5435 человек были вакцинированы.

Вчера было сделано 25 893 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 35,1%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 363 821 жителя Латвии, умерло 5157 зараженных Covid-19.