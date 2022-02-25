В Латвии собрано более миллиона евро на помощь украинцам

За два дня благотворительная организация Ziedot.lv собрала более миллиона евро на помощь для жителей Украины.

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За два дня на поддержку украинцам в Латвии пожертвовано более 1 118 853 евро.

Ziedot.lv поясняет, что российская армия вторглась в Украину и нарушила границы независимого государства, и Украина нуждается в поддержке.

"Мы не должны и не хотим беспомощно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину. Все должны принять меры, чтобы помочь детям, старикам, матерям и отцам, подвергшимся нападению российской армии. Украина не должна оставаться одна в этой неравной войне", — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, какая помощь будет нужнее всего, но средства, пожертвованные совместно с украинскими организациями поддержки, планируется использовать там, где они будут нужнее всего.