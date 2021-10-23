В Латвии сохраняется высокий темп вакцинации против Covid-19

Нынешние темпы вакцинации против Covid-19 по-прежнему значительно превышают летние, и интерес к вакцинации также не снизился в первые дни локдауна: в общей сложности за пять рабочих дней на этой неделе было привито не менее 65 109 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Нынешние темпы вакцинации против Covid-19 по-прежнему значительно превышают летние, и интерес к вакцинации также не снизился в первые дни локдауна: в общей сложности за пять рабочих дней на этой неделе было привито не менее 65 109 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Темпы вакцинации росли с начала сентября. За неделю с 6 сентября в стране было вакцинировано 32 780 человек, затем в каждую последующую неделю общее количество вакцинированных увеличивалось, достигнув самого высокого уровня на неделе с 11 по 17 октября, когда было привито 83 394 лица.

На этой неделе, по сравнению с рабочими днями предыдущей недели, суточный показатель вакцинированных существенно не изменился: за пять дней в среднем в день вакцинировались 13 021 человек, а неделю назад — в среднем 13 303 человека в сутки.

За последний месяц максимальное число вакцинированных за один день было зафиксировано 15 октября и составило 17 424 человека. Вчера прививку против Covid-19 получили не менее 12167 человек.

На данный момент в Латвии вакцинированы 1 083 973 человека, но из них завершили курс вакцинации 967 815 человек, что соответствует 51,42% населения Латвии, согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ).

При делении на возрастные группы населения следует, что к среде процесс вакцинации завершили 60,23% населения Латвии, достигшего 18-летнего возраста, и 58,55% лиц в возрасте старше 12 лет. Вакцинация детей до 12 лет на данный момент в Европе запрещена.

На сегодня для использования в Евросоюзе одобрены четыре вакцины против Covid-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и J&J или Janssen.

При этом темпы вакцинации по-прежнему отстают от показателей конца мая, когда в среднем в сутки прививку получали 16 700 человек.