В Латвии сохраняется высокий темп вакцинации против Covid-19

Нынешние темпы вакцинации против Covid-19 по-прежнему значительно превышают летние, и интерес к вакцинации также не снизился в первые дни локдауна: в общей сложности за пять рабочих дней на этой неделе было привито не менее 65 109 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).
Нынешние темпы вакцинации против Covid-19 по-прежнему значительно превышают летние, и интерес к вакцинации также не снизился в первые дни локдауна: в общей сложности за пять рабочих дней на этой неделе было привито не менее 65 109 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).
Темпы вакцинации росли с начала сентября. За неделю с 6 сентября в стране было вакцинировано 32 780 человек, затем в каждую последующую неделю общее количество вакцинированных увеличивалось, достигнув самого высокого уровня на неделе с 11 по 17 октября, когда было привито 83 394 лица.
На этой неделе, по сравнению с рабочими днями предыдущей недели, суточный показатель вакцинированных существенно не изменился: за пять дней в среднем в день вакцинировались 13 021 человек, а неделю назад — в среднем 13 303 человека в сутки.
За последний месяц максимальное число вакцинированных за один день было зафиксировано 15 октября и составило 17 424 человека. Вчера прививку против Covid-19 получили не менее 12167 человек.
На данный момент в Латвии вакцинированы 1 083 973 человека, но из них завершили курс вакцинации 967 815 человек, что соответствует 51,42% населения Латвии, согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ).
При делении на возрастные группы населения следует, что к среде процесс вакцинации завершили 60,23% населения Латвии, достигшего 18-летнего возраста, и 58,55% лиц в возрасте старше 12 лет. Вакцинация детей до 12 лет на данный момент в Европе запрещена.
На сегодня для использования в Евросоюзе одобрены четыре вакцины против Covid-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и J&J или Janssen.
При этом темпы вакцинации по-прежнему отстают от показателей конца мая, когда в среднем в сутки прививку получали 16 700 человек.