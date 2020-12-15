В Латвии создадут лабораторию для тестирования средств индивидуальной защиты

В Латвии создадут аккредитированную лабораторию, которая обеспечит оперативное тестирование средств индивидуальной защиты. Такое решение было принято во вторник на внеочередном заседании правительства.
Как указали агентству LETA в Министерстве науки и образования, новая лаборатория будет создана на базе Рижского Технического университета. В ее создании примут участие также Рижский университет им. Страдыня и входящий в его состав Институт безопасности труда и здоровья окружающей среды, Латвийский Центр исследования и изучения биомедицины, а также Научный институт пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR.
"Лаборатория позволит латвийским производителям оперативно проверять соответствие своей продукции стандартам и выдавать документацию, чтобы произведенные в Латвии средства индивидуальной защиты можно было предлагать в других странах ЕС, - подчеркивают в МОН.
В Министерстве отмечают, что создание такой лаборатории является очень важным шагом, так как распространение Covid-19 продолжается и спрос на медицинские маски и средства индивидуальной защиты во всем мире огромен. "Сейчас Латвия, также как и другие страны ЕС, результаты проверок средств индивидуальной защиты из аккредитованных лабораторий вынуждена ждать месяцами", - дополнили в МОН.