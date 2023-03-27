В Латвии стремительно распространяется туберкулез
Foto: PantherMedia/Scanpix

После пандемии Covid-19 в Латвии стремительно растет заболеваемость туберкулезом, при этом все больше пациентов поступают в больницу с запущенным заболеванием, пишет Neatkarīgā.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Латвии по-прежнему один из самых высоких показателей распространенности туберкулеза в ЕС, и во многом это связано с состоянием здравоохранения. Эксперты отмечают, что пандемия Covid-19 затронула сферу лечения туберкулеза во всех странах, что подтверждают и данные Всемирной организации здравоохранения.

Заболеваемость выросла везде, но в Латвии на раннее выявление туберкулеза существенно влияет доступность услуг здравоохранения в целом. "Мы в туберкулезной больнице, разумеется, чувствовали, что в годы эпидемии Covid-19, например в 2021 году, пациентов было меньше, а в прошлом году наблюдался наплыв", - рассказывает главный врач Центра туберкулеза и болезней легких Рижской Восточной больницы Андра Цируле.
По ее словам, часто пациенты поступают в больницу с другими заболеваниями, а рентген выявляет тяжелую, запущенную форму туберкулеза.

Опасения врачей подтверждаются данными Центра профилактики и контроля заболеваний - заболеваемость туберкулезом растет. В годы пандемии заболеваемость снизилась, а теперь по сравнению с 2021 и 2022 годами показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос на 20%. Рост числа случаев заболевания туберкулезом после пандемии был предсказуем, так как из-за ограниченной доступности обследований случаи туберкулеза не выявлялись.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Будни курьера — какие они?
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Голосуй за лучшую коллекционную монету 2022 года
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома