В Латвии темп вакцинации против Covid-19 отстает от показателей прошлой недели

Темп вакцинации против Covid-19 в Латвии на рождественской неделе отстает от темпов прошлой недели, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За первые три дня прошлой недели вакцину против Covid-19 получили 36 864 человека по сравнению с 31 228 на этой неделе.

В среду привились 10 201 человек. Уровень вакцинации в среду был выше, чем в среднем за всю прошлую неделю (средний суточный показатель введенных на прошлой неделе доз составляет 9 995).

По данным Центрального статистического управления, на сегодня 69,39% населения получили хотя бы первую вакцину или вакцину Johnson&Johnson против Covid-19, а 66,43% населения процесс вакцинации завершили, при этом 17,37% из этих людей привились дополнительно, свидетельствуют подсчеты агентства LETA.

Общий уровень бустерной вакцинации населения достиг 11,54% населения - 217 224 человек.

Также с 16 декабря против коронавируса был привит 951 ребенок в возрасте от 5 до 11 лет.