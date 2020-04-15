В Латвии торгуют тестами на антитела к Covid-19, Инспекция здравоохранения предостерегает от покупки

В интернете продают тесты для выявления антител к коронавирусу. Инспекция здравоохранения не рекомендует их использовать, сообщает телеканал LTV в передаче "Панорама".

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Анализ легко проводится в домашних условиях: нужно выдавить каплю крови из пальца и смешать с двумя каплями жидкости для тестирования. Результат будет готов быстро, однако его точность сомнительна.

Журналисты LTV связались с мужчиной, который продает тест за 500 евро. Он уверяет, что тест сертифицирован и прошел проверки в Китае. Однако в неточности этого теста убедилась больница в Огре — он выдал ложноположительный результат. Пациентку перевезли в Ригу, и там лабораторный анализ показал, что у нее нет коронавируса.

В поле зрения Инспекции здравоохранения попало уже шесть разных тестов на выявление Covid-19 и антител к нему, но, как отмечают в инспекции, тест на антитела не выявляет коронавирус.