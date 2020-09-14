В Латвии три новых случая Covid-19, один пациент госпитализирован
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки проведен 1451 анализ на Covid-19, три результата оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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ЦПКЗ сообщает, что два больных вернулись из-за границы - из Австрии и России. Путь заражения одного больного уточняется.

Кроме того, в воскресенье был госпитализирован один пациент с коронавирусом. Всего в стационарах лечатся 11 пациентов, а выписаны 210 пациентов.

С начала эпидемии в Латвии проведены 280 118 тестов на коронавирус. Заболели 1477 человек, 1248 выздоровели, 35 умерли.

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