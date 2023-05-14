В Латвии уменьшилось количество тяжелых случаев больных Covid-19

В Латвии увеличилось число людей, привитых от Covid-19 или переболевших этой инфекцией, а количество тяжелых случаев заболевания уменьшилось, говорится в докладе Министерства здравоохранения.

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Улучшение эпидемиологической ситуации снизило нагрузку на здравоохранение, а тестирование на Covid-19 стало инструментом выбора для диагностики и лечения. В настоящее время в Латвии, как и в других странах Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ), периодически наблюдаются умеренные подъемы заболеваемости.

По состоянию на 5 апреля охват основной вакцинацией в Латвии составил 69,2% населения, что очень близко к желаемому охвату 70% и среднему показателю в странах ЕС/ЕЭЗ - 73,1%.

Тем не менее, как отмечает Минздрав, в Латвии очень низкий охват бустерной вакцинацией, поэтому эффект от вакцинации и иммунитета, приобретенного в результате перенесенного заболевания, постепенно снижается.

Распространение подвидов омикрон-штамма может создать ситуацию, характерную для сезонной эпидемии, поэтому значительных мер эпидемиологической безопасности не требуется.